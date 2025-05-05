التجمع الوطني للقبائل والعشائر في غزة يرفض مخطط الاحتلال لتوزيع المساعدات الإنسانية

أصدر التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في قطاع غزة بيانًا يرفض فيه بشكل قاطع المخطط الذي يهدف إلى توزيع المساعدات الإنسانية عبر الاحتلال الإسرائيلي. واعتبر البيان أن هذا المخطط يمثل ابتزازًا سياسيًا ويكرس الحصار المفروض على القطاع ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.

وأكد التجمع في بيانه أنه لن يكون طرفًا في تمرير هذه الخطة التي تهدف إلى استغلال حاجة المواطنين للمساعدات في إطار استكمال جريمة الحصار والتجويع والتهجير القسري. وأضاف البيان أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى استخدام المساعدات كأداة ضغط عسكري وسياسي، في انتهاك صريح للمبادئ الإنسانية الدولية.

وشدد التجمع على رفضه القاطع لأي محاولات تُمَسّ كرامة الشعب الفلسطيني تحت ذريعة تقديم المساعدات، مؤكدًا أن أي توزيع للمساعدات يجب أن يتم بشكل عادل ودون أي اشتراطات أمنية أو ضغوط من قبل الاحتلال. كما أشار البيان إلى أن الشعب الفلسطيني قد عانى من ويلات التهجير القسري في مراحل سابقة، ولا يمكن القبول بفرض موجات جديدة من النزوح أو الاستغلال.

وفي ختام البيان، دعا التجمع الوطني كافة المؤسسات الإنسانية والدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتها في حماية كرامة الفلسطينيين وضمان وصول المساعدات عبر آليات محايدة تحترم المبادئ الإنسانية. كما طالب بفتح المعابر بشكل فوري ودون شروط، للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة