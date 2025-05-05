20 عملية مقاومة في الضفة الغربية خلال 48 ساعة، بينها محاولة طعن

شهدت الضفة الغربية تصاعدًا في أعمال المقاومة خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، حيث بلغت مجمل العمليات 20 عملًا مقاومًا متنوعًا.

تفاصيل العمليات:

محاولة طعن: سجلت في مدينة الطيرة داخل الأراضي المحتلة.

أضرار بمركبات مستوطنين: قرب بلدة عزون في قلقيلية ومستوطنة غوش عتصيون في بيت لحم.

التصدي للمستوطنين: في عزون وبيت لحم.

اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة: في جنين ومخيمها، يتما، قبلان، بيتا (نابلس)، وعزون.

مظاهرات: شهدتها بعض المناطق.

العمليات النوعية:

محاولة طعن في مدينة الطيرة. استهداف مركبات المستوطنين بالحجارة قرب مستوطنة غوش عتصيون. تضرر مركبة مستوطنين بعد رشقها بالحجارة قرب بلدة عزون.

الموقف الميداني:

يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الاحتلال في انتهاكاته بحق الفلسطينيين، ما يدفع بالمزيد من التوتر والمواجهات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.