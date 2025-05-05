المكتب الإعلامي الحكومي: مستشفيات قطاع غزة على شفا الانهيار خلال 48 ساعة

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة من كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة تهدد حياة آلاف المرضى والجرحى، مع اقتراب المستشفيات من الانهيار الكامل خلال 48 ساعة. يأتي ذلك نتيجة لمنع الاحتلال الإسرائيلي وصول الوقود إلى المرافق الصحية، ضمن الحصار المتواصل على القطاع.

وأفادت وزارة الصحة بأن الوقود المتبقي يكفي فقط ليومين، مما يعني توقف أقسام حيوية مثل العناية المركزة، الحضانات، وغرف العمليات. هذه الأزمة تفاقمت بفعل تصنيف الاحتلال للمستشفيات في مناطق تُسمى "حمراء"، في خطوة وصفت بأنها استمرار لجريمة الحصار والتجويع المتعمد.

وأدان المكتب الإعلامي جريمة منع وصول الوقود باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياتها. كما وجه اتهامات للدول الداعمة للاحتلال، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، بمساهمتها في تفاقم الأزمة.

ودعا المكتب المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإنقاذ الأرواح ومنع انهيار المنظومة الصحية في غزة، مطالبًا بالضغط على الاحتلال لرفع الحصار والسماح بدخول الوقود والإمدادات الطبية اللازمة.