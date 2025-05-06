تهجير قسري يطال 60 ألف مواطن فلسطيني والتدمير مستمر في مخيمات جنين وطولكرم

تواصل القوات (الإسرائيلية) تنفيذ عمليات تهجير قسري مكثفة في الضفة الغربية، حيث تركزت الهجمات الأخيرة على مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس. وأسفرت هذه العمليات عن تشريد نحو 60 ألف مواطن فلسطيني، إلى جانب تدمير واسع للبنية التحتية والخدمات الأساسية.

وبالأمس أعلن الاحتلال (الإسرائيلي) عن خطته لهدم أكثر من 100 مبنى فلسطيني في مخيمي طولكرم ونور شمس بالضفة الغربية، مما يهدد بتهجير المزيد من العائلات الفلسطينية وتشريد المئات.

في مخيم جنين، دُمّر أكثر من 470 منشأة ومنزل بشكل كلي أو جزئي، مما أدى إلى تعطيل شبه كامل للخدمات الأساسية، خاصة الصحية والتعليمية. كما واجه السكان انقطاعًا تامًا للمياه والكهرباء ونقصًا حادًا في المواد التموينية، مما فاقم من معاناتهم اليومية.

في مخيم نور شمس، تعرض 200 منزل للتدمير الكامل، بينما تضررت 120 منزلًا بشكل جزئي، مما ساهم في تفاقم أزمة السكن والظروف الإنسانية المتدهورة.

أزمة المياه والخدمات الصحية

منعت القوات (الإسرائيلية) وصول المياه إلى 4 مستشفيات رئيسية في جنين، ما عرّض حياة المرضى للخطر وأعاق تقديم الخدمات الطبية. كما حُرم 35% من سكان مدينة جنين من الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، مما فاقم الأوضاع المعيشية الكارثية في المنطقة.

استمرار التصعيد

تأتي هذه العمليات العسكرية في إطار سياسة تهجير قسري ممنهجة، تتضمن استخدام الجرافات المدرعة والضربات الجوية لتدمير الأحياء السكنية، وفرض حصار خانق على المخيمات، مما يجعلها غير صالحة للسكن.

يتصاعد القلق إزاء التداعيات الإنسانية لهذه العمليات، حيث تواجه العائلات الفلسطينية تهديدات مستمرة بفقدان منازلها ومصادر رزقها في ظل غياب الحماية الدولية الفاعلة.