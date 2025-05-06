الصحة للرسالة: زيادة خطيرة بأعداد الإصابات بسوء التغذية

قال الدكتور سعيد صلاح، المدير الطبي لمستشفى أصدقاء المريض، إن الحالات الخطيرة في الإصابة بمرض سوء التغذية بدأت بالزيادة والتفشي؛ مشيرا إلى أنّ استمرار الحصار؛ سيحدث المزيد من الوفيات في صفوف الأطفال وذوي المناعة المنخفضة.

وأكدّ صلاح في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أن الأمور خطرة للغاية؛ وهناك تدهور كبير في صحة الأطفال؛ وأن استمرار الوضع الراهن يمثل كارثة إنسانية حقيقية؛ وسيؤدي الى وفيات جماعية في صفوف الأطفال.

وأوضح أن المستشفى يشهد يوميًا حالات متفاقمة من سوء التغذية، بعضها يصل في مراحل متأخرة تؤدي إلى الوفاة، خاصة بين الأطفال والحوامل.

وبين أن المستشفى يعمل منذ ستة أشهر على مشروع مستمر يستهدف الأطفال من عمر 6 شهور حتى خمس سنوات، ويستقبل جميع الحالات دون استثناء.

وأشار إلى أن الحالات المتوسطة تُدرج ضمن خطة علاجية خاصة، بينما تُنقل الحالات المتفاقمة إلى التنويم الفوري بسبب خطورة الوضع الناتج عن نقص التغذية.

وأضاف: "المجاعة تؤثر بشدة على الأمهات المرضعات، كما تتفاقم الأوضاع في ظل الحصار ومنع إدخال المواد الغذائية. إلى جانب ذلك، سوء الوضع البيئي وانتشار الحشرات والقوارض نتيجة غياب نظام صرف صحي فعّال يضاعف المخاطر على صحة الأمهات ويؤدي إلى الإجهاض."

وبيّن د. صلاح أن مركز سوء التغذية في المستشفى يقوم بتقييم الحالة التغذوية للأطفال، ويصرف المواد الغذائية العلاجية للحالات المتوسطة والشديدة، ما يسهم في استعادة صحتهم تدريجيًا.

واختتم تصريحه قائلاً: "أنشأنا مركز سوء التغذية خصيصًا لمواجهة هذه الكارثة الصحية، ولكن استمرار الحصار وعدم توفر الغذاء يجعل الأمور خارج السيطرة."

وبين أن الحالات المصابة يتم تشخيصها في المركز؛ ومنحها الأغذية المناسبة لاستعادة حيويتها.

وخلال حرب الإبادة توفي قرابة 57 طفلا نتيجة سوء التغذية والمجاعة التي ضربت اطنابها القطاع؛ بفعل سياسة الاغلاق والحصار المطبقة التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد السكان.