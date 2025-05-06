فارس للرسالة: إجراءات (إسرائيلية) لقتل وإعدام قيادة الحركة الأسيرة بالسجون

حذر قدورة فارس الرئيس السابق لنادي الأسير الفلسطيني؛ من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الرامية لقتل وإعدام أكبر قدر ممكن من الأسرى؛ وعلى رأسهم قيادة الحركة الأسيرة بالسجون.

وقال فارس في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "نحن أمام عملية قتل جماعي تجري في سجون الاحتلال؛ يهدف من خلاله إحداث عملية قتل بطيء لكل الأسرى في السجون".

وذكرت مصادر حقوقية؛ عن قيام سلطات الاحتلال بتنكيل قيادة الحركة الأسيرة؛ وعلى رأسهم حسن سلامة وعبد الله البرغوثي وأحمد سعدات ومروان البرغوثي.

وأكدّ فارس أن التنكيل قديم جديد؛ يأتي في سياق الرغبة الاسرائيلية بالتخلص من الأسرى.

وأوضح أن القرار الإسرائيلي يتمثل في ضرورة التخلص من كل الأسرى؛ وخروجهم أموات؛ وبقائهم فترة وجيزة على قيد الحياة إن خرجوا.

وذكر أن السجون تحولت لساحة من ساحات المواجهة؛ وتعبير عن حرب الإبادة التي تمارس ضد شعبنا.

وأضاف: "الاحتلال حولّ السجون لتصفية حسابات مع الشعب الفلسطيني؛ واختارها لينكل ويقتل ويجوع الأسرى بدون رحمة ولا إنسانية".

وتابع: "نحن أمام محرقة صامتة تشبه محارق هتلر للنازية؛ لكن هذه المرة (ضحايا النازية) يمارسون هذه المحرقة ضد شعب فلسطيني أعزل".

وأوضح فارس أن العالم يدرك جيدا ما يدور في مسالخ ومذابح التعذيب في سجون الاحتلال؛ "لكنه يفضل أن يمارس دوره المعتاد في التأقلم مع واقع الإرهاب ضد شعبنا".