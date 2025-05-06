حماس: قرار توسيع العملية البرية في غزة تضحية بالأسرى واستمرار للفشل

أصدرت حركة حماس بيانًا أدانت فيه مصادقة كابينيت الاحتلال على خطط لتوسيع العملية البرية في قطاع غزة، ووصفت القرار بأنه تضحية صريحة بالأسرى (الإسرائيليين) لدى المقاومة الفلسطينية وإعادة إنتاج لدورة الفشل التي استمرت منذ أكثر من 18 شهرًا دون تحقيق أهداف الاحتلال المُعلنة.

وأكدت الحركة أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال، الذي وصفته بـ"المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية"، تعكس إصراره على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق المدنيين الأبرياء في غزة، في ظل دعم أمريكي كامل.

وأضاف البيان أن شعب فلسطين ومقاومته لن ترهبهم تهديدات قادة الاحتلال وخططهم، مشددًا على أن الفلسطينيين أصحاب الأرض وسيظلون صامدين عليها رغم العدوان.

ودعت حماس الدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي، إلى التحرك الفوري لكبح جماح حكومة الاحتلال، ووقف جرائمها الوحشية بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على تقديم قادة الاحتلال للعدالة الدولية.

كما وجهت الحركة نداءً إلى شعوب الأمة العربية والإسلامية والأحرار في العالم لتكثيف الحراك الجماهيري الضاغط لوقف العدوان على غزة ودعم حق الفلسطينيين في الحرية وتقرير المصير.