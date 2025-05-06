اللجنة الإعلامية في طولكرم: الاحتلال يهدم 6 مبانٍ في مخيم نور شمس ويشرد 20 عائلة

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على هدم 6 مبانٍ سكنية في مخيم نور شمس بطولكرم، مما أدى إلى تشريد 20 عائلة فلسطينية تعيش أوضاعًا إنسانية صعبة.

وأفادت اللجنة الإعلامية في طولكرم أن عمليات الهدم تأتي ضمن مخطط تهجير قسري يستهدف تغيير التركيبة الديمغرافية للمخيمين (طولكرم ونور شمس)، حيث أخطرت قوات الاحتلال سابقًا بهدم 106 منازل ومبانٍ سكنية، بينها 48 في مخيم نور شمس وحده.

تزامنًا مع عمليات الهدم، منعت قوات الاحتلال الأهالي من الوصول إلى منازلهم لإخلاء ممتلكاتهم، وأطلقت الرصاص الحي والقنابل الصوتية لتفريقهم، ما أدى إلى تصاعد حالة من الغضب والاستياء بين السكان.

ويواجه النازحون من المخيم أوضاعًا مأساوية، في ظل استمرار الاحتلال بسياساته القمعية والتضييق على الفلسطينيين.