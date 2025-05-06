أنصار الله: الملاحة في المطارات "الإسرائيلية" غير آمنة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية "أنصار الله"، أن الملاحة الجوية في المطارات الإسرائيلية باتت غير آمنة، مشيرة إلى أن الاستهدافات الصاروخية ستستمر في إطار دعمها للشعب الفلسطيني في غزة.

وأكد مركز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC"" في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، دخول الحظر الشامل على مطارات "إسرائيل" حيز التنفيذ بدءًا من مساء 4 مايو، وحتى إشعار آخر، رداً على التصعيد الإسرائيلي في غزة.

ودعا المركز شركات الطيران الدولية إلى وقف رحلاتها من وإلى مطارات "إسرائيل"، محذرًا من تحميلها المسؤولية الكاملة في حال تجاهلها هذا التحذير.

وأوضح البيان أن هذا الإجراء يستند إلى ملاحق منظمة الطيران المدني الدولي، لاسيما الملحق 19، الذي يوجب الإبلاغ عن المناطق عالية الخطورة لضمان سلامة الطيران.

من جهتها، أكدت حكومة صنعاء، أن اليمن يخوض معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس"، ضد العدوان الإسرائيلي الأمريكي البريطاني.

وشددت الحكومة على أن اليمن أصبح طرفاً فاعلاً في هذه المواجهة، وأن قدراته العسكرية تتطور باستمرار، وسط تماسك شعبي ورسمي متزايد.

وجاء في البيان أن الدعم اليمني لغزة سيستمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار، وأن هذه المعركة نابعة من ثوابت إنسانية ودينية لا يمكن التخلي عنها.

وحذرت الحكومة من محاولات فرض معادلات استباحة إقليمية عبر استهداف لبنان وسوريا، معتبرة أن التضحيات الحالية أقل كلفة من نتائج الصمت والخذلان.

وأكدت على أن الإجراءات اليمنية تهدف لحماية المدنيين والطيران الدولي، داعياً المجتمع الدولي للضغط على "إسرائيل" لوقف جرائمها في غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، سلسلة غارات جوية على مطار صنعاء الدولي في العاصمة اليمنية، ضمن موجة تصعيد جديدة في الأراضي اليمنية.

وشنت طائرات الاحتلال، مساء أمس الإثنين، قصفًا مكثفًا على الساحل الغربي اليمني، استهدفت خلاله ميناء الحديدة ومصنع أسمنت باجل بأكثر من 50 صاروخًا وقذيفة، وفقًا لبيان الجيش إسرائيلي.

من جانبها، اتهمت جماعة "أنصار الله"، الولايات المتحدة بالمشاركة في الغارات التي طالت اليمن، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تأتي ردًا على إعلان الجماعة توسيع عملياتها ضد "إسرائيل" وفرض حصار جوي شامل على مطاراتها.

ومنذ منتصف مارس الماضي، تصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والقوات المسلحة اليمنية، بعد إعلان "أنصار الله" استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي "مساندة للفلسطينيين في غزة".

وشنت القوات الأمريكية منذ حينها، مئات الغارات على اليمن، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات، معظمهم من النساء والأطفال.