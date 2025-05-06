17 شهيدًا وعشرات الجرحى في مجزرة مدرسة "أبو هميسة" بمخيم البريج

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم بشكل مباشر مدرسة أبو هميسة التابعة لوكالة الأونروا، في مخيم البريج وسط قطاع غزة، بعدد من الصواريخ الموجهة، ما أدى إلى ارتقاء 17 شهيدًا من النازحين، معظمهم من الأطفال والنساء، وسقوط عشرات الجرحى .

ووفق مراسلنا فإن القصف كان موجهًا بدقة إلى ساحة المدرسة، حيث كانت مئات العائلات تتجمع داخلها، باحثة عن الأمان بعد أن هجّرتها الغارات من منازلها.

وبحسب مراسلنا فإن أشلاء الأطفال والنساء تناثرت في أرجاء الساحة، في مشهد مروّع.

ويشرف على المدرسة الأمم المتحدة كمركز إيواء رسمي، كانت تأوي أكثر من 3,000 نازح، كما تواجه الفرق الطبية تواجه صعوبة هائلة في إنقاذ المصابين وسط نقص حاد في المعدات والأدوية.