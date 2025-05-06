أنصار الله: دعمنا لغزة مستمر.. والنار لا يُطفئها إلا النار

أكد خزام الأسد، عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن، أن معركة الإسناد والدعم للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مستمرة ولن تتوقف إلا بوقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل، مشدداً على أن استهداف المصالح الأمريكية سيستمر طالما استمرت واشنطن في عدوانها على اليمن.

وأضاف الأسد في تصريح خاص "للرسالة نت"، أن معركة الرد مع العدو الصهيوني مفتوحة، ولن تتوقف إلا بانتهاء العدوان الغاشم على قطاع غزة، موضحاً أن المقاومة اليمنية تعتبر نفسها جزءاً أصيلاً من معركة الأمة ضد الاحتلال الصهيوني.

وأوضح أن الهجمات على "الكيان الصهيوني" تأتي في إطار رد طبيعي ومشروع على الجرائم التي تُرتكب يومياً بحق المدنيين الفلسطينيين، قائلاً: "العدوان الصهيوني لن يمر بدون رد... والنار لا تُطفئها إلا النار."

تصريحات الأسد تأتي في ظل تصعيد إقليمي واسع تضامناً مع غزة، حيث تؤكد حركة أنصار الله أنها ستبقى في خندق المقاومة حتى رفع الظلم وإنهاء المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.