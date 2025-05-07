وزارة الاقتصاد تواصل حملتها لضبط أسعار الخضراوات وسط التزام واسع من التجار

تواصل وزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع وزارة الزراعة ومباحث التموين، حملتها المكثفة لضبط أسعار الخضراوات في المحافظات الجنوبية، لليوم الرابع على التوالي، في إطار جهودها لحماية المواطنين من الارتفاع غير المبرر في الأسعار.

وذكرت الوزارة في بيان تنقله "الرسالة نت" أنها قامت خلال الأسبوع الماضي بالتواصل مع مختلف أطراف سلسلة البيع، بدءاً من المزارعين ومروراً بتجار الجملة وأصحاب الخان وحتى الباعة في المحلات والبسطات، بهدف توحيد الأسعار وضمان التزام الجميع بالقائمة السعرية الرسمية.

وأكدت الوزارة أنها قامت بإعداد قائمة سعرية للمنتجات الزراعية بالتنسيق مع عدد كبير من المزارعين، بحيث تراعي التكاليف الحقيقية للإنتاج مع إضافة هامش ربح يصل إلى 50% لصالح المزارع، بما يضمن عدالة التوزيع وحماية المستهلك.

وشددت الوزارة على أن الفروق الكبيرة بين الأسعار المعلنة وأسعار السوق تُعد تجاوزاً على حقوق المواطنين، مؤكدة أن فرق الرقابة تتابع بدقة التزام التجار، وتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

وثمّنت وزارة الاقتصاد صبر المواطنين وامتناعهم عن شراء المنتجات بأسعار مرتفعة، مشيرة إلى أن هذا السلوك الواعي سيساهم في ضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة.

كما دعت الوزارة جميع الجهات الخيرية والمبادرات المجتمعية إلى الالتزام بالأسعار الرسمية، محذرة من أن الشراء بأسعار مرتفعة يسهم في عدم استقرار الأسواق وحرمان العديد من المستحقين.

وأكدت أن الحملة ستستمر حتى يتم تثبيت الأسعار، مشيرة إلى أنها تدرس كافة المبادرات والمقترحات الوطنية بعناية وستعمل على تنفيذ ما يمكن منها لدعم استقرار السوق.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على ضرورة تضافر الجهود في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيرة إلى أن الثبات والصمود في وجه العدوان يتطلب التكاتف بين كافة مكونات المجتمع.