19 شهيدا بقصف مدرسة الكرامة شرقي غزة

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مجزرة جديدة بحق النازحين والمدنيين في قطاع غزة، هي الـ 4 خلال 24 ساعة، عقب قصف واستهداف مدرسة تُؤوي نازحين شرقي مدينة غزة، على مرحلتين.

وقصف طيران الاحتلال الحربي مدرسة الكرامة، التي تؤوي نازحين ومدنيين، في حي التفاح، شرقي مدينة غزة، ما أسفر وفق مصادر طبية عن 9 شهداء وعدد من المصابين.

ونقل مراسلنا عن مصادر طبية ومحلية متطابقة، أن الزميل الصحفي نور الدين عبدو، قد ارتقى "شهيدًا"، بالإضافة لمدنيين آخرين، في تجدد القصف الإسرائيلي على مدرسة الكرامة بحي التفاح؛ وهو ما رفع عدد شهداء المجزرة إلى 19.

ونوه إلى أن طيران الاحتلال جدد صباح اليوم، قصفه لمدرسة الكرامة التي تؤوي نازحين، ما أدى لارتقاء 10 شهداء، بعد أن ارتكب مجزرة بحق المدنيين فيها بوقف سابق اليوم، أسفرت عن 9 شهداء.

وفي وقت سابق من فجر اليوم، استشهد 8 مواطنين مدنيين من عائلة القدرة في مجزرة جديدة دامية، وسط مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

ووفق مصادر طبية، فإن أكثر من 20 مدنيًا فلسطينيا ارتقوا شهداء وأصيب العشرات، جراء استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، منذ ساعات منتصف الليلة الماضية.

وتأتي مجزرة الكرامة، عقب مجزرتين ارتكبتهما قوات الاحتلال، أمس الثلاثاء، وسط القطاع، بقصف مدرسة أبو هميسة التي تؤوي نازحين (على مرتين)، أسفرتا عن ارتقاء نحو 29 شهيدًا بينهم أطفال، وعشرات الإصابات.

ويُواصل جيش الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية والتجويع ضد المدنيين في قطاع غزة لليوم الـ 579، تزامنًا مع فرض حصار مُطبق على القطاع بإغلاق المعابر كافة ومنع إدخال الدواء والمساعدات الإنسانية والغذاء لأكثر من شهرين.