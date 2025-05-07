مصر وقطر: جهود الوساطة مستمرة لإنهاء "أزمة غزة"

أكدت مصر وقطر، الأربعاء، استمرار جهود الوساطة لوقف الحرب على غزة، استنادا إلى رؤية موحدة لإنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وأشار بيان للخارجية المصرية أن الدولتين تؤكدان أن محاولات بث الفرقة بين الأشقاء لن تنجح، ولن تثنيهما عن مواصلة العمل المشترك.

وأضاف البيان "جهودنا في ملف الوساطة مستمرة ومتسقة وتستند إلى رؤية موحدة تهدف إلى إنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة".

وقالت الخارجية إن القاهرة والدوحة لن تنجرا إلى أي سياقات داخلية أو حسابات جانبية، لا تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني.

وتفيد تقارير بتعثر مفاوضات استئناف اتفاق وقف إطلاق النار الذي انهار في 18 مارس/ آذار الماضي بعد تنصل "إسرائيل" منه ورفضها دخول مرحلته الثانية، حيث فرضت حصارًا مشددًا على القطاع ثم أتبعته باستئناف العدوان ما خلّف آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، عدا عن أزمة غذائية وإنسانية خانقة وغير مسبوقة.