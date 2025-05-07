ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 213 بعد استشهاد الصحفي نور الدين عبده

أكد المكتب الاعلامي الحكومي بغزة ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى (213 شهيداً صحفياً) منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد نور الدين مطر عبده في حي التفاح شرق مدينة غزة.

واستشهد الزميل الصحفي نور عبده بقصف إسرائيلي على حي التفاح شمال شرقي مدينة غزّة ،وهو الصحفي الوحيد الذي تمكن الوصول لتغطية مجزرة مدرسة الكرامة فجر اليوم والتي استشهد فيها ١٩ مواطنًا.

وفي آخر رسالة صوتية للشهيد الصحفي نور عبده كان يتحدث بها حول مجزرة مدرسة الكرامة واستهداف الاحتلال لها.

وأدان المكتب الإعلامي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعياً الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء الوحشية.

وطالب المكتب الاعلامي بغزة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة،.

كمل وطالبهم إلى ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

ويُواصل جيش الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية والتجويع ضد المدنيين في قطاع غزة لليوم الـ 579، تزامنًا مع فرض حصار مُطبق على القطاع بإغلاق المعابر كافة ومنع إدخال الدواء والمساعدات الإنسانية والغذاء لأكثر من شهرين.