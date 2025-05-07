"القسام" تنعى القائد الميداني خالد الأحمد

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، القائد الميداني، خالد أحمد الأحمد "أبو إبراهيم"، من بلدة نحف المحتلة قضاء عكا.

وأوضحت كتائب القسام، في بيان لها تلقته "الرسالة نت" اليوم الأربعاء، أن "أبو إبراهيم" ارتقى شهيدًا ضمن معركة طوفان الأقصى، فجر اليوم، بعملية اغتيال إسرائيلية من الجو، جنوبي لبنان.

ونوهت إلى أن الشهيد "الأحمد" ترك "بصمات" خاصة في مسيرة الجهاد والمقاومة ومقارعة الاحتلال، "ليختم جهاده ملتحقًا بمن سبقه من إخوانه الشهداء الأبرار في معركة طوفان الأقصى".

وجددت "القسام"، الثبات على عهدها بمواصلة طريق المقاومة والجهاد والإعداد "في أطهر دربٍ خطه المُجاهدون بدمائهم الطاهرة"، حتى تحقيق حلم شعبنا الفلسطيني بالتحرير والعودة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، قالت الوكالة الوطنية للإعلام (لبنانية رسمية) إن مسيّرة معادية استهدفت فجر الأربعاء، سيارة مدنية في منطقة الفيلات بالقرب من جامع الإمام علي في مدينة صيدا.

وصرحت وزارة الصحة اللبنانية، بأن الغارة الإسرائيلية المعادية في مدينة صيدا، جنوبي لبنان، أسفرت عن ارتقاء شهيد.