كتائب القسام تعلن استدراج قوة صهيونية وتكبيدها خسائر فادحة شرق رفح

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم، عن تنفيذ عملية نوعية ضمن سلسلة عمليات "أبواب الجحيم"، استهدفت قوة صهيونية راجلة في منطقة مفترق المشروع شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد البيان الصادر عن الكتائب أن مجاهدي القسام تمكنوا من استدراج القوة الصهيونية، المكونة من 10 جنود وكلبين عسكريين، إلى كمين مُجهز مسبقًا بعدد من العبوات الناسفة. وفور وصول الجنود إلى الموقع، تم تفجير العبوات، ما أسفر عن وقوع عدد من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

وأضاف البيان أن طائرات الاحتلال المروحية شوهدت وهي تهبط في الموقع لإخلاء الإصابات، في حين لا تزال الاشتباكات مستمرة في المنطقة حتى اللحظة.

يُذكر أن العملية تأتي في إطار ردود المقاومة الفلسطينية على جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.