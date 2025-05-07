المكتب الإعلامي الحكومي: الاحتلال يرتكب أربع مجازر دموية خلال 24 ساعة

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بيانًا يدين فيه ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي أربع مجازر دموية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، استهدفت تجمعات مدنية بشكل متعمّد، وأسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وأوضح البيان أن المجازر شملت قصف مدرستين تؤويان أكثر من 10,000 نازح، بالإضافة إلى استهداف مطعم وسوق شعبي مكتظ بالمواطنين. وأكد أن استهداف 235 مركز إيواء منذ بداية العدوان يعكس سياسة ممنهجة لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا بين المدنيين والنازحين الآمنين.

واعتبر المكتب أن هذه الاعتداءات تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، ودليلاً واضحًا على نية الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

وحمل البيان الاحتلال ومن يدعمه المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرّك العاجل لوقف المجازر الوحشية، وضمان حماية المدنيين، ومحاسبة الاحتلال أمام المحاكم الدولية.