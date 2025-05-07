ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 102 شهيداً و193 جريحاً خلال 24 ساعة

استشهد 102 مواطن فلسطيني وأصيب 193 آخرون بجراح متفاوتة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إثر تصعيد غير مسبوق من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد التجمعات المدنية في قطاع غزة.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن العدد الأكبر من الشهداء سقط جراء استهداف مدرسة أبو هميسة في مخيم البريج، ومخيم المناصرة للنازحين في دير البلح، وسط القطاع. كما طال القصف مدرسة الكرامة ومطعماً مكتظاً بالمدنيين في محافظة غزة، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا من النساء والأطفال.

ويأتي هذا العدوان في سياق حملة استهداف ممنهجة للتجمعات السكانية، ما يفاقم معاناة المدنيين الذين يعيشون تحت وطأة القصف المستمر والجوع والحصار.

من جهته، دعا المكتب الإعلامي الحكومي المنظمات الدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذا العدوان ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الأبرياء.