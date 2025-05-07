استشهاد شاب فلسطيني عقب تنفيذ عملية دهس وإصابة جندي إسرائيلي قرب الخليل

استشهد شاب فلسطيني مساء اليوم إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد تنفيذه عملية دهس استهدفت أحد جنود الاحتلال قرب مفرق الفحص، المدخل الجنوبي لمدينة الخليل.

وأكدت وسائل إعلام عبرية إصابة الجندي بجروح متفاوتة، فيما تُرك المنفذ ينزف حتى استشهاده في موقع العملية، وفقًا لصور ومقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع مصور مركبة فلسطينية تنعطف بشكل حاد عند المفرق، يتبعها دوي إطلاق نار كثيف. وسارعت قوات الاحتلال إلى فرض طوق أمني شامل على المنطقة، حيث أغلقت الطرق والشوارع المؤدية إلى المناطق الجنوبية من الخليل عبر الحواجز الحديدية.

يُذكر أن قوات الاحتلال استنفرت قواتها في المنطقة ونشرت تعزيزات عسكرية مكثفة، مما تسبب في تعطل الحركة والتنقل في تلك المناطق.