جماعة أنصار الله تعلن عن عمليات عسكرية تستهدف (إسرائيل) وحاملة طائرات أمريكية

أعلن الناطق العسكري باسم أنصار الله في اليمن عن تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية التي استهدفت أهدافًا (إسرائيلية) وأمريكية في المنطقة، في تطور لافت للأحداث.

وأوضح الناطق العسكري أن سلاح الجو المسيّر نفّذ عمليتين عسكريتين استهدفتا مطار رامون (الإسرائيلي) ومنطقة يافا. كما أشار إلى استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" بصاروخ باليستي وعدد من الطائرات المسيّرة، واصفًا العملية بأنها نوعية.

وأكد استمرار أنصار الله في فرض حظر على حركة الملاحة البحرية (الإسرائيلية) والجوية في مطار اللد، مشيرًا إلى أن الهجوم على حاملة الطائرات الأمريكية تم تنفيذه قبل إعلان الولايات المتحدة وقف عملياتها العسكرية ضد اليمن.

وفي بيان للقوات المسلحة اليمنية أوضحت أن العملية أسفرت عن:

إفشال هجوم جوي كان العدو الأمريكي يخطط لتنفيذه.

إسقاط طائرة أمريكية من طراز F-18 نتيجة الإرباك الذي أصاب القوات الأمريكية.

انسحاب حاملة الطائرات "ترومان" إلى أقصى شمال البحر الأحمر.

وأكدت القوات اليمنية أن العملية جرت قبل إعلان الولايات المتحدة وقف عملياتها العسكرية ضد اليمن، مشددة على أنها لن تتردد في توجيه ضربات قاسية إذا استأنفت واشنطن عدوانها.

كما أعلن البيان استمرار القوات المسلحة في حظر الملاحة البحرية (الإسرائيلية) في البحر الأحمر والعربي، وحظر الملاحة الجوية على مطار اللد، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية ستستمر حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وجدد البيان التأكيد على موقف اليمن الرافض للخضوع والخنوع، والداعم لنضال الشعب الفلسطيني والمقاومة ضد الاحتلال، مؤكداً أن الشعب اليمني والقوات المسلحة يقفون مع غزة وفلسطين حتى تحقيق النصر