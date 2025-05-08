قُتِل في جنين.. وثائقي يكشف هوية الجندي (الإسرائيلي) قاتل شيرين أبو عاقلة

عرض في مدينة نيويورك الأميركية للمرة الأولى فيلم وثائقي بعنوان "من قتل شيرين؟"، من إنتاج منصة "زيتيو"، يكشف معلومات جديدة حول هوية الجندي (الإسرائيلي) الذي اغتال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة عام 2022 في مدينة جنين بالضفة الغربية.

كشف هوية القاتل

أشار الوثائقي إلى أن الجندي المسؤول عن اغتيال شيرين هو الضابط (الإسرائيلي) ألون سكاجيو. كما أوضح الفيلم أن الجندي ذاته قُتل الصيف الماضي على يد مقاومين فلسطينيين خلال عملية عسكرية شنتها قوات الاحتلال (الإسرائيلي) في مدينة جنين.

مفارقة ومعلومات مخفية

الفيلم يسلط الضوء على مفارقة مقتل الجندي قاتل شيرين في جنين، وهو الموقع ذاته الذي ارتكب فيه جريمته. وأوضحت أن الوثائقي يتناول محاولات الحكومتين (الإسرائيلية) والأميركية إخفاء الحقائق المتعلقة بظروف اغتيال شيرين، ومنع الوصول إلى القاتل.

تحقيق استقصائي دولي

الفيلم الذي أعده الصحفي الاستقصائي ديون نيسينباوم، المصور في واشنطن، القدس، وجنين، يتضمن مقابلات مع شخصيات بارزة منها عضو مجلس الشيوخ الأميركي كريس فان هولين، بالإضافة إلى مصادر لم يسبق لها الحديث علنًا حول ملابسات الجريمة والتحقيقات المرتبطة بها.

شهادة على جريمة

في 11 مايو/أيار 2022، استشهدت الصحفية شيرين أبو عاقلة أثناء تغطيتها لاقتحام قوات الاحتلال (الإسرائيلي) مدينة جنين، بعدما أطلق الجنود الرصاص الحي عليها، مما جعلها رمزًا للصحافة الحرة وضحية للإجرام المستمر ضد الشعب الفلسطيني.