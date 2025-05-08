جهاز الدفاع المدني بغزة يعلن عن توقف 75% من مركباته عن العمل

أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الخميس، عن توقف 75% من مركباته في قطاع غزة بسبب نقص حاد في الوقود. وأكد الجهاز في بيان أن العجز يمتد أيضًا إلى المولدات الكهربائية وأجهزة الأوكسجين، ما يعمق من حدة الأزمة الإنسانية في القطاع.

وأشار الدفاع المدني إلى أن نفاد الوقود أدى إلى توقف 8 من أصل 12 مركبة إطفاء وإنقاذ وإسعاف في محافظات جنوب قطاع غزة، مما يحد من قدرته على تقديم الخدمات الإنسانية العاجلة.

وشدد الجهاز على أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن تفاقم معاناة الشعب الفلسطيني نتيجة استمرار الحرب والحصار الخانق المفروض على القطاع منذ أكثر من 580 يومًا، والذي يتزامن مع إغلاق معابر غزة منذ أكثر من شهرين.

ووجّه الدفاع المدني نداءً عاجلًا إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمؤسسات الدولية، داعيًا إلى التحرك الفوري لفتح المعابر والسماح بإدخال الوقود والإمدادات اللازمة لتشغيل الأجهزة والمؤسسات الحيوية.

في غضون ذلك، يستمر العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 52,653 شهيدًا، بالإضافة إلى 118,897 مصابًا، غالبيتهم من النساء والأطفال. هذا التصعيد يفاقم الكارثة الإنسانية ويزيد من حدة المعاناة اليومية لسكان القطاع.