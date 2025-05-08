الاحتلال يقتحم مدارس (الأونروا) في شعفاط ويأمر بإغلاقها

اقتحمت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، صباح اليوم، مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، وأصدرت أوامر عسكرية بإخلاء المدارس وإغلاقها، مطالبة الطلاب والطواقم التعليمية بمغادرة المكان فورًا.

واعتبرت وكالة (الأونروا) في تصريح لها، إغلاق مدارسها في شعفاط انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعرض مستقبل آلاف الطلبة للخطر.

وأكدت الوكالة أنها أعدت خطط طوارئ لضمان إتمام العام الدراسي، على الرغم من قرار الاحتلال، لافتة إلى أنها اضطرت لإغلاق ثلاث مدارس في مناطق أخرى لحماية الطلاب والعاملين من الاعتداءات المستمرة.

وأوضحت (الأونروا) أنها تدير ست مدارس في القدس المحتلة، بالإضافة إلى معهد تدريب في قلنديا، معربة عن خشيتها من استهداف هذا المعهد قريبًا ضمن الهجمة الممنهجة على مؤسساتها.

ودعت الوكالة إلى تدخل دولي حازم من الدول المانحة والمنظمات الدولية لحماية عملها في القدس، مؤكدة أنها لا تستطيع مواجهة قرارات الاحتلال بمفردها في ظل التصعيد المستمر.