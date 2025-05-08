اشتباكات ضارية شرق رفح.. القسام تعلن مقتل جنود إسرائيليين واشتداد المعارك في حي الجنينة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن مجاهديها يخوضون اشتباكات عنيفة من مسافة الصفر مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الجنينة شرق مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وقالت الكتائب عبر قناتها على "تلجرام"، مساء الخميس، إن الاشتباكات تدور في منطقة التوغل شرق رفح، وسط مقاومة شرسة ينفذها مقاتلوها ضد الجنود والآليات المتوغلة.

وبحسب مصادر إعلامية عبرية، تواجه قوات الاحتلال صعوبات كبيرة في إخلاء القتلى والمصابين من موقع الحدث الأمني في رفح، نتيجة شدة الاشتباكات. وأفادت منصة "حدشوت حموت" أن أربع مروحيات إخلاء وصلت إلى المكان، فيما تقوم مروحيات أخرى بتمشيط المنطقة ناريًا لتأمين عملية الإخلاء.

وفي السياق ذاته، تداولت منصات المستوطنين أنباء عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة عدد آخر بجراح خطيرة، إثر انهيار مبنى على قوة من لواء "غولاني" خلال العمليات في رفح.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت في وقت سابق تنفيذ أربع عمليات نوعية ضد قوات وآليات الاحتلال، ثلاث منها في رفح وواحدة في خانيونس، مؤكدة وقوع خسائر مباشرة في صفوف العدو بين قتيل وجريح. ولفتت الكتائب إلى أن العمليات شملت كمائن مركبة، وحقول ألغام، واستدراجًا دقيقًا للجنود.

ويأتي تصعيد المقاومة في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال عدوانه الواسع على قطاع غزة، بعد تنصله من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 18 مارس الماضي، والذي استمر تطبيق مرحلته الأولى لمدة خمسين يومًا فقط.

ويبدو أن المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها كتائب القسام، تبعث برسائل قوية مفادها أن خيار المواجهة لا يزال قائمًا، وأن أي توغل بري في رفح أو غيرها من المناطق سيواجه بردٍّ ميداني عنيف.