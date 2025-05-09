الإعلام الحكومي: الاحتلال أباد 2220 عائلة بالكامل في غزة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 ألف مجزرة بغزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في أكتوبر 2023.

وأوضح المكتب في بيان، ان هناك 62,000 شهيدًا ومفقودًا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، بينهم 10,000 مفقود، منهم شهداء مازالوا تحت الأنقاض، ومنهم مصيره مازال مجهولاً.

وذكر أن (52,760) شهيداً هم من وصلوا إلى المستشفيات، موضحاً أن 11,926) مجزرة ارتكبها الاحتلال ضد العائلات الفلسطينية و2,200 عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال بالكامل ومسحها من السجل المدني، بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة، وعدد أفراد هذه العائلات أكثر من 6,350 شهيداً.

كما بينت الاحصائية أن 5,120 عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ولم يتبقَّ منها سوى فرداً واحداً فقط، وعدد أفراد هذه العائلات فاق 9,351 شهيداً.

وحسب احصائية نشرها المكتب، فإن (311) طفلاً رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية و(908) أطفال استشهدوا خلال الإبادة وكانت أعمارهم أقل من عام واحد.

ولفتت الإحصائية، إلى أن (57) استشهدوا بسبب سوء التغذية وسياسة التجويع، بينهم أكثر من 50 طفلاً، و(17) استشهدوا نتيجة البرد الشديد بين النازحين المهجرين قسرياً بينهم 14 طفلاً، و(8,700) شهيدة من النساء قتلهن الاحتلال "الإسرائيلي" ووصلن إلى المستشفيات.