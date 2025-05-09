هآرتس: الجيش تلاعب بنسبة الملتحقين بالقتال منعا لانهيار المعنويات

قالت صحيفة هآرتس العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي امتنع عن إرسال أوامر تجنيد لجنود كشفوا رفضهم القتال خشية عدم التزامهم.

وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن ضباط إسرائيليون، إن نسبة الالتزام بالخدمة العسكرية بصفوف الاحتياط متدنية، وأضافوا أن نسبة 80% المعلن عنها رسميا لا تعكس الواقع.

وبينت أن جيش الاحتلال لجأ الفترة الأخيرة إلى الضغط على الجنود للقتال وهناك صعوبات في استدعائهم، ناقلة عن ضباط وجنود بالجيش تأكيدهم أن ثمة تلاعبا في النسبة المعلنة للملتزمين بالقتال في صفوف جنود الاحتياط، في إشارة إلى زيادة الأرقام التي توردها قيادة الجيش والجهات الرسمية منعا لانهيار معنويات المقاتلين.