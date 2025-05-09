حماس: نتطلع لمواصلة البابا الجديد نهج سلفه في نصرة المظلومين

هنأت حركة المقاومة الإسلامية حماس، البابا ليو الرابع عشر، بمناسبة انتخابه رئيسًا للكنيسة الكاثوليكية، معبّرة عن تطلعها إلى مواصلته نهج البابا الراحل، في مناصرة المظلومين ورفض الإبادة في غزة.

وتمنت حماس، في بيان لها، مساء الخميس، "التوفيق لبابا الفاتيكان الجديد في أداء رسالته الروحية والإنسانية، في ظلّ ما يشهده العالم من مآسٍ وكوارث، وفي مقدّمتها العدوان الصهيوني الوحشي المستمرّ على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

وأضافت "نثمّن المواقف الإنسانية الجريئة التي عبّر عنها البابا الراحل فرنسيس، وتضامنه مع الشعب الفلسطيني ورفضه للاحتلال، ونتطلّع إلى مواصلة البابا ليو الرابع عشر هذا النهج الأخلاقي في مناصرة المظلومين، والتحرّك الفاعل في المحافل الدولية".

وحثت حركة حماس، البابا ليو الرابع عشر، للعمل من أجل وقف جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال بحقّ الأطفال والنساء والمدنيين العزّل في غزة، ووقف الانتهاكات الممنهجة بحقّ المقدسات الإسلامية والمسيحية في أرض فلسطين.

وأعلن الفاتيكان اليوم الخميس عن انتخاب الكاردينال الأمريكي روبرت فرنسيس بريفوست بابا للفاتيكان وزعيمًا للكنيسة الكاثوليكية، خلفًا للبابا السابق.

وقد اختار البابا الجديد اسم ليون الرابع عشر.