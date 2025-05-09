أصحاب المخابز: المخابز مغلقة ولا بديل عن المعابر لإدخال المساعدات

قال رئيس جمعية أصحاب المخابز في قطاع عبد الناصر العجرمي، إن مخابز قطاع غزة مغلقة تماماً ولا يوجد طحين أو وقود، مؤكداً أنه لا بديل لفتح المعبار لإيصال الغذاء إلى أهالي القطاع.

وأكد "العجرمي" في تصريحات صحفية أن 50% من البيوت أهالي قطاع غزة باتت بلا طحين، لافتاً إلى أن انتظار تنفيذ الخطة الأمريكية بعد أسبوعين "سيُميت الأهالي من الجوع".

وشدد أن قطاع غزة يواجه "شبه مجاعة" بسبب عدم توفر الخبز لأهالي القطاع، متطرقاً إلى أن 25 مخبزاً دمره الاحتلال لا سيما في منطقة شمال قطاع غزة.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معابر قطاع غزة ومنع إدخال الطحين والمساعدات الإنسانية منذ 2 مارس/ أذار الماضي.

ولجأ أهالي القطاع إلى استخدام البقوليات والمعكرونة كبديل عن الدقيق لصناعة الخبز، في ظل المجاعة القائمة وشُح المواد الغذائية