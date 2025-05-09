الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها لليوم الـ 103

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المكثف على مدينة طولكرم ومخيميها، لليوم الثالث بعد المئة على التوالي، في ظل تصعيد ميداني غير مسبوق يشمل مداهمات ليلية، وعمليات هدم واسعة للمنازل، واستهداف مباشر للبنية التحتية والأحياء السكنية.

ويشهد مخيم نور شمس حصارًا متواصلًا منذ 90 يومًا، حيث تتعرض أحياؤه لاقتحامات متكررة، يرافقها إطلاق كثيف للنيران وقنابل الصوت، إضافة إلى تحليق طائرات استطلاع وانفجارات متقطعة تهز المنطقة بين الحين والآخر.

وواصلت جرافات الاحتلال، أمس الخميس، تدمير منازل في حارة الجامع داخل مخيم نور شمس، ضمن خطة معلنة تهدف لهدم 106 منازل في المخيمين، منها 58 في مخيم طولكرم و48 في نور شمس.

وفي الوقت نفسه، تنتشر آليات الاحتلال في شوارع المدينة على مدار الساعة، خاصة في شارع المحاكم ودوار شويكة ووسط السوق، حيث تعرقل حركة المرور والمواطنين، مستخدمة الأبواق بشكل استفزازي وتسير أحيانًا بعكس اتجاه السير.

ويواصل جنود الاحتلال الاستيلاء على مبانٍ سكنية في شارع نابلس والحي الشمالي وتحويلها إلى مواقع عسكرية، بعد إجبار السكان على الإخلاء، حيث لا تزال بعض الأبنية محتلة منذ أكثر من شهرين.

وأسفرت الاعتداءات المتكررة عن استشهاد 13 مواطنًا، بينهم طفل وامرأتان، إحداهما حامل، إضافة إلى عشرات الإصابات وحالات الاعتقال.

وأدت هذه التطورات إلى تهجير أكثر من 4200 عائلة من المخيمين، تضم ما يزيد عن 25 ألف شخص، في وقت تم فيه تدمير أكثر من 400 منزل بشكل كامل، و2573 منزلًا بشكل جزئي، مع إغلاق كافة المداخل بالسواتر، ما جعل من المخيمين مناطق مغلقة شبه خالية من الحياة.