الصحة تحذر: الجوع يفتك بالأطفال ويترك أمراضًا يصعب شفاؤها

أطلق د. أحمد الفرا، رئيس قسم الأطفال في مجمع ناصر الطبي، تحذيرًا شديد اللهجة حول تدهور الوضع الصحي للأطفال في قطاع غزة، نتيجة النقص الحاد في الغذاء وسوء التغذية، مؤكدًا أن "الجوع لا يقتل فقط، بل يترك أمراضًا مزمنة يصعب شفاؤها على المدى الطويل".

وقال د. الفرا في تصريح خاص بـ"الرسالة نت":، "نحن نواجه كارثة صحية حقيقية بين الأطفال، حيث تظهر علينا حالات سوء تغذية حاد، وضعف في النمو، وانخفاض في المناعة، مما يترك الأطفال فريسة للأمراض المعقدة والصعبة".

وأكد أن العديد من الحالات التي تصل إلى مجمع ناصر تعاني من ضمور عضلي، تأخر في التطور الذهني والحركي، وأمراض في الجهاز الهضمي نتيجة نقص البروتينات والفيتامينات الأساسية.

وأضاف:

"العديد من هذه الحالات قد لا تعود لحالتها الطبيعية حتى لو توفرت التغذية لاحقًا، لأن الأضرار أصبحت دائمة".

وطالب د. الفرا وزارة الصحة والمؤسسات الدولية بـ"تحرك عاجل وفعّال لإنقاذ أطفال غزة من مجاعة صامتة"، داعيًا إلى إدخال المساعدات الغذائية والطبية بشكل فوري.