عميد يمني للرسالة: أبلغنا الأطراف جميعا بأن عملياتنا ستتوسع ضد العدو

أكد العميد العسكري اليمني مجيب شمسان أن جبهة الإسناد اليمانية ستبقى مستمرة في عملياتها النوعية ضد العدو الصهيوني، مشددًا على أن الاتفاقات المزعومة مع الجانب الأمريكي لا تعني شيئًا ما لم يثبت الأمريكي جديته في الالتزام وعدم نقض العهود.

وقال العميد شمسان في تصريح خاص بـ"الرسالة نت":، "لا ثقة لنا بالأمريكيين، فقد اعتدنا منهم نقض العهود والتلاعب بالمواقف، وما حصل هو أن الأمريكي وجد نفسه مضطرًا للانسحاب من جبهة إسناد العدو الصهيوني بعد أن تكبد خسائر فادحة".

وأوضح أن العمليات اليمانية تجاوزت الوجود الأمريكي في المنطقة، ونجحت في فرض واقع جديد تمثل في تكثيف الهجمات واستمرار الحصار البحري، ما وضع واشنطن في مأزق غير مسبوق، دفعها للجوء إلى الوساطة العمانية لوقف العمليات اليمانية، تزامنًا مع ما يروّج له الإعلام الصهيوني وبعض الأصوات العربية المنبطحة.

وأضاف شمسان: "اليمن أرسلت رسالة واضحة للعدو الصهيوني بأن عملياتها العسكرية ستتوسع، خاصة في ضوء الضربات الدقيقة التي استهدفت مطار بن غوريون مؤخراً، والتي أثبتت مدى تطور القدرات اليمانية".

كما وجه تحذيرًا مباشرًا لبعض الدول العربية التي اختارت الارتهان والتطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكدًا أن من عجز عن حماية نفسه وسفنِه، وطلب الوساطة تحت الضغط، لن يكون أبدًا قادرًا على حماية غيره.

وأشار إلى أن ما يجري اليوم في اليمن وغزة هو تأكيد على أن النضال والمصير المشترك لا يزال حيًا بين الشعبين، وأن ثبات الجبهتين يعيد وصل الخط التاريخي بينهما في مواجهة العدو المشترك.