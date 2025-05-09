استشهاد مقاومين بعد محاصرة منزل وقصفه بنابلس

استشهد مقاومان، الجمعة، باشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي حاصرت منزلا وقصفته بالقذائف في منطقة المساكن الشعبية شرقي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال حاصرت منزلا قيد الإنشاء في منطقة عين كاكوب في المساكن الشعبية، ودارت اشتباكات مسلحة بينها وبين مقاومين داخل المنزل.

وطلبت من أحد الأشخاص الخروج من المنزل، قبل أن تطلق باتجاهه القذائف.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن قوات الاحتلال منعت مركبات الاسعاف من الوصول لمكان الحدث في منطقة عين كاكوب وطلبت منهم إخلاء الموقع.

وفي وقت لاحق انسحبت قوات الاحتلال من محيط المنزل، وعثرت الطواقم الطبية على أشلاء تعود لشهيدين لم يتم التأكد من هويتهما بعد.

المصدر: وكالة صفا