آخر تطورات الحرب "الإسرائيلية" على غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، انقلابه على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي واستمر نحو شهرين بعد 471 يوما من الإبادة الجماعية.

وفجر الثلاثاء 18 مارس/ آذار، استأنف الاحتلال عدوانه الهمجي على القطاع بعشرات الغارات الجوية راح ضحيتها أكثر من 400 شهيد و500 مصاب خلال ساعات، معظمهم من الأطفال والنساء.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، تخللها صفقة تبادل أسرى على عدة مراحل بين فصائل المقاومة و"إسرائيل" وانسحاب محدود لجيش الاحتلال تبعه عودة النازحين إلى بيوتهم المدمرة.

وتنصلت "إسرائيل" من الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار التي كانت ستستمر 42 يوما وتتبعها مرحلة ثالثة بنفس المدة ليؤدي ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار والعدوان.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 أعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد محمد الضيف انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية "سيوف حديدية" ضد قطاع غزة.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 52787 مواطنا، فيما وصل عدد المصابين إلى 119349، نحو 72% منهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة.

في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أنّ أكثر من 1500 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم أكثر من 700 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

9:20 الشاب إيهاب أبو حسين يلتحق بشقيقيه الشهيدين أحمد وكمال في قصف الاحتلال على مركز التموين التابع للأونروا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة أمس

9:05: قصف مدفعي إسرائيلي شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة

8:50 : استشهاد الطفل محمد سعيد البردويل برصاص البحرية الإسرائيلية على ساحل بحر مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

8:27 : إصابتان في قصف مدفعي إسرائيلي على مجموعة من المواطنين في منطقة المواصي غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

5:28 قصف مدفعي إسرائيلي متواصل شمالي النصيرات وسط قطاع غزة

5:03 جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف لمباني سكنية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة

5:00 إطلاق نار كثيف من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة شمال غرب بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

4:44 قوات الاحتلال تعتقل شابين خلال اقتحام مدينة نابلس

3:47 قوات الاحتلال تداهم منزلًا خلال اقتحام حي خلة الإيمان في الجبل الشمالي بنابلس

2:52 تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة

2:48 التلفزيون الرسمي نقلا عن مصادر أمنية: باكستان تبدأ عملية عسكرية ردا على هجوم هندي

2:35 شهيد إثر قصف إسرائيلي على حي التفاح شرقي مدينة غزة

2:06 (محدث) 5 شهداء ومصابون بقصف طائرات الاحتلال خيمة قرب مسجد عبد الله عزام في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة

2:05 مصادر عبرية: إصابة عدد من الجنود بعضهم بجروح خطرة جراء حدث أمني في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة

1:58 انتشال شهيد جراء قصف إسرائيلي على حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة

1:56 قصف مدفعي إسرائيلي شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة

1:56 مصادر عبرية: هبوط مروحية إجلاء عسكرية قادمة من قطاع غزة في مستشفى "تل هشومير" قرب تل أبيب

1:56 (محدث) 4 شهداء بينهم طفلان وامرأة ومصابون بقصف طائرات الاحتلال خيمة قرب مسجد عبد الله عزام في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة

1:51 الخدمات الطبية: 3 شهداء بقصف طائرات الاحتلال خيمة في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة

1:35 قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية على بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة

00:54 الطيران المروحي الإسرائيلي يحلق على ارتفاعات منخفضة في أجواء شرقي مدينة غزة

00:42 طائرة مروحية إسرائيلية "أباتشي" تطلق النار باتجاه المناطق الشرقية من مدينة غزة

00:33 قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت امر شمال الخليل

00:11 قصف مدفعي إسرائيلي على منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

00:08 قصف مدفعي إسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة