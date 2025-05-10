باكستان تطلق عملية "البنيان المرصوص" ردًا على هجمات الهند

بدأت باكستان، صباح اليوم السبت، عملية عسكرية، أطلقت عليها اسم "البنيان المرصوص"، ردًا على الهجوم الهندي، الذي استهدف 3 قواعد جوية.

وأكد التلفزيون الرسمي الباكستاني، أن الجيش بدأ عملية عسكرية، وقد تتصاعد الأزمة بين الجارتين النوويتين.

وأطلقت باكستان عددا من الصواريخ على مواقع هندية، في إطار ردها العسكري على قصف الهند لعدد من المدن الباكستانية، وأفادت التقارير بأنها دمرت مستودعا لصواريخ براهموس في بيسا.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني، إن الهند أطلقت صواريخ باليستية استهدفت عدة قواعد عسكرية في باكستان.

بدوره، أصدر الجيش الهندي بيانا، صباح السبت، اعتبر فيه أن "محاولة باكستان السافرة لانتهاك سيادة الهند وتعريض المدنيين للخطر غير مقبولة"، مشيرا إلى أنه "سيحبط مخططات العدو".

وأعلنت وزارة الطيران المدني الهندية إغلاق 32 مطارا في البلاد، وسط تصاعد التوتر بين نيودلهي وإسلام آباد.

وفي 6 مايو/ أيار الجاري، شنت الهند ضربات صاروخية ضد أهداف داخل باكستان، بما في ذلك منطقة آزاد كشمير (كشمير الحرة) الواقعة تحت سيطرة إسلام آباد، وذلك بحجة الرد على هجوم وقع في 22 أبريل/ نيسان الماضي بمنطقة بَهالغام، وأسفر عن مقتل 26 شخصًا.

وأعلنت نيودلهي أنها استهدفت 9 مواقع قالت إنها تابعة لتنظيمات "إرهابية"، فيما ردت باكستان بأن الهجمات أصابت 6 مواقع مدنية، وأسفرت عن مقتل 33 شخصًا وإصابة 62 آخرين.

من جانبها، أعلنت القوات المسلحة الباكستانية أنها أسقطت 5 طائرات حربية هندية خلال التصعيد، بينما لم تصدر نيودلهي أي تأكيد رسمي بهذا الشأن.