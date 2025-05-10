إصابة جنود "إسرائيليين" في استهداف من المقاومة بالشجاعية

أفادت مواقع إسرائيلية بوقوع حدث أمني خطير في حي الشجاعية بمدينة غزة ،خلال ساعات الفجر ،تبعه إجلاء جنود إسرائيليين بمروحيات عسكرية.

وأكد موقع " حدشوت بزمان" إجلاء عدد من الجنود والضباط المصابين ،جراء إطلاق صاروخ مضاد في حي الشجاعية ، وأن المروحيات قامت بعمليات إخلاء نحو مستشفى تل هشومير.

وأشار إلى تعرض مركبة عسكرية إسرائيلية لاستهداف مباشر بصاروخ مضاد للدروع أدى إلى ارتفاع عدد المصابين، فيما دفع جيش الاحتلال بمروحيات إلى حي الشجاعية لحظة وقوع الحدث وأطلق قذائف مدفعية.

وأظهرت مقاطع مصورة لحظة إجلاء عدد من الجنود الجرحى عبر طيران مروحي في الشجاعية، فجر اليوم.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح امس الجمعة، مقتل اثنين من جنوده، وإصابة آخرين، في حدثين وقع كلاهما جنوب قطاع غزة، الخميس.

وتواصل المقاومة الفلسطينية تنفيذ عمليات تستهدف القوات المتوغلة، وسط تصاعد في حجم خسائر الاحتلال الإسرائيلي، ردا على جرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في القطاع.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ما لا يقل عن 6 ضباط، وجنود منذ استئناف العدوان على غزة في 18 مارس/آذار الماضي.