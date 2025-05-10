رفض إبادة غزة "تهمة".. جامعة كولومبيا تُعاقب 65 طالبا لديها

علّقت جامعة كولومبيا الأمريكية، دراسة 65 طالبا شاركوا في وقفةٍ احتجاجية داخل المكتبة الرئيسية في الجامعة يوم الأربعاء الماضي، ورفعوا خلالها لافتات داعمة للفلسطينيين منها ما يُمجّد الشهيد المثقف باسل الأعرج.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، عن مسؤول بالجامعة، أن هؤلاء الطلبة لن يتمكنوا من خوض اختبارات نهاية العام الدراسي، أو دخول الجامعة باستثناء الوصول إلى السكن الجامعي.

أما طلبة السنة النهائية فلن يتمكنوا من المشاركة في حفل التخرج.

وحظرت جامعة كولومبيا أيضا دخول 33 شخصا آخرين، من بينهم طلبة من جامعات أخرى وخريجون من الجامعة شاركوا في الاحتجاج الأخير.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه الإجراءات تأتي تزامنا مع تفاوض جامعة كولومبيا مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن التمويل الفدرالي للجامعة ومدى استقلاليتها.

والأربعاء الماضي، شارك محتجون متضامون مع فلسطين، في تظاهرة وصفت بالأكبر منذ اندلاع حركة الاحتجاج الطلابية العام الماضي ضد الحرب التي تشنها "إسرائبل" على قطاع غزة، قبل أن تقتحم شرطة ولاية نيويورك وتفض الاعتصام وتعتقل العشرات منهم.

وذكرت تقارير صحفية، أنّ المتظاهرين وقفوا على طاولات قاعة القراءة بالمكتبة الرئيسية في الجامعة، وقرعوا الطبول، ورفعوا لافتات داعمة للفلسطينيين، مع ترديد كلمة "فلسطين حرّة".

وأشارت بعض التقارير إلى أنّ بعض المتظاهرين وزّعوا منشورات خلال الوقفة تصف الشهيد باسل الأعرج بأنه "مثقف مناضل"، علمًا أنّه ناشط وكاتب فلسطيني معروف ويعد أحد أيقونات النضال الفلسطيني.