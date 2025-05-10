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المرشد الإيراني : غزة لا تواجه "إسرائيل" فقط بل الولايات المتحدة وبريطانيا

الرسالة نت - وكالات

قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، إنه "يجب الوقوف في وجه الكيان الصهيوني ومن يقدم له الدعم، والشعب الفلسطيني لا يواجه إسرائيل فقط بل الولايات المتحدة وبريطانيا أيضا".

وأضاف في كلمة له، اليوم السبت، خلال لقاء مع العمال الإيرانيين أن "فلسطين ستحقق النصر على الاحتلال الصهيوني بعون الله وعزته وهذا الحدث سيتحقق حتما".

وتابع " نأمل أن يشهد الشعب الإيراني والشعوب المؤمنة يوم انتصار فلسطين على المحتلين والغاصبين".

وأوضح أن الامريكيين يدعمون الكيان الإسرائيلي عمليا ، والشعب المظلوم في غزة لا يواجه الكيان فحسب، بل يواجه أمريكا وبريطانيا أيضًا.

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