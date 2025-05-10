الحرب على غزة.. استشهاد 13 رياضياً منذ مايو الجاري

كشفت أحدث إحصائية للجنة الأولمبية الفلسطينية، عن استشهاد 13 رياضياً، منذ بداية شهر مايو الجاري، لينضموا إلى قافلة شهداء الحركة الرياضية الفلسطينية خلال حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة.

وارتقى خلال هذا الشهر 6 لاعبين كرة قدم، و3 كوادر وأعضاء مجلس إدارة أندية، و 4 من رياضي ألعاب الجيم، وكمال الأجسام، بينهم لاعب دولي.

وتصدر اتحاد كرة القدم قائمة شهداء الاتحادات الرياضية، بـ 275 شهيداً، بينهم 92 طفلاً من منتسبي الأندية والأكاديميات الرياضية.

وعلى مستوى الأضرار والخسائر المادية، ألحق الاحتلال الإسرائيلي دماراً هائلاً في البنية التحتية الرياضية عبر تدمير 286 منشأة رياضية توزعت بين ملاعب معشبة،ومسابح، وصالات متعددة الاستخدام، ومقرات أندية واتحادات.