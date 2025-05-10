9 إصابات في صفوف الاحتلال بكمين جديد شرق غزة

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، ظهر اليوم السبت، عن إصابة تسعة من جنوده شرق مدينة غزة، بعدما أفادت تقارير غير رسمية بوقوع حدث "أمني خطير" في حي الشجاعية.

وقال جيش الاحتلال في بيانٍ له، إن 9 من جنوده أُصيبوا بانفجار "لغم" صباح اليوم ، أثناء عملية تمشيط في منطقة التوغل بحيّ الشجاعية.

وأوضح أنّ المصابين، 7 جنود، وضابطين أحدهما برتبة عقيد، والأخر برتبة مقدّم، وهما قائد الكتيبة 6310 ونائبه في اللواء 252، مشيرًا إلى إجلاء الجرحى، للمستشفى لتلقي العلاج، إبلاغ ذويهم.

وكانت منصات غير رسمية إسرائيلية قد أوردت في وقتٍ سابق من صباح اليوم، أنّ حدثًا أمنيًا وصف بـ "الخطير" وقع في حي الشجاعية فجر اليوم، ولم تُنشر تفاصيله بعد.

وذكر "حدشوت بزمان" أنّ عددًا من الجنود والضباط أُصيبوا جراء إطلاق "صاروخ مضاد" في حي الشجاعية حيث تتوغل القوات الإسرائيلية، مشيرًا إلى تعرض مركبة عسكرية لاستهداف مباشر أدى إلى ارتفاع عدد المصابين.

وخلال الحادث، دفع جيش الاحتلال بمروحيات إلى حي الشجاعية، حيث جرت عمليات إخلاء نحو مستشفى تل هشومير.

وأظهرت مقاطع مصورة لحظة إجلاء عدد من الجنود الجرحى، عبر طيران مروحي في الشجاعية، فجر اليوم.

ولوحظ حركة نشطة للطيران الحربي خلال ساعات الليل وحتى الفجر في مساء مدينة غزة، تزامنًا مع قصف مدفعي تركّز شرق المدينة.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة عمليات المقاومة ضد آليات الاحتلال المتوغلة في عدة محاور شمال وجنوب قطاع غزة، وقد اعترف جيش الاحتلال بمقتل ما لا يقل عن 6 من جنوده وضباطه، منذ استئناف العدوان على غزة في 18 مارس/ آذار الماضي.

فيما أقر جيش الاحتلال بمقتل 856 عسكريا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أُصيب 5847 آخرون، بينهم 2641 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

