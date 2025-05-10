تجمّع النقابات المهنية في فلسطين يُشيد بقرار اتحاد نقابات عمال النرويج بمقاطعة الاحتلال

أعرب تجمّع النقابات المهنية في فلسطين عن بالغ تقديره للقرار التاريخي الذي اتخذه اتحاد نقابات عمال النرويج، والذي يقضي بمقاطعة كيان الاحتلال الإسرائيلي وفرض حظر كامل على التجارة والاستثمار مع شركاته. واعتبر التجمّع أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا شجاعًا يُجسد الانحياز الواعي للعدالة والكرامة الإنسانية، وتشكل انتصارًا واضحًا لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار التجمّع إلى أن هذا القرار يأتي في ظل استمرار الإبادة الجماعية التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر وتدمير البنية التحتية، بما في ذلك القطاعات الصحية والتعليمية والخدماتية، إلى جانب سياسات التهجير والتجويع، في خرق صارخ للقوانين الدولية والإنسانية، وسط صمت دولي مقلق وتواطؤ غير مقبول.

وأكد التجمّع أن دور النقابات حول العالم بات ضرورة لا تحتمل التأجيل، وأن مقاطعة الاحتلال تمثل مسؤولية أخلاقية وإنسانية، وهي أحد أبرز أدوات المقاومة السلمية لفضح جرائم الاحتلال وعزله على الساحة الدولية.

وفي ختام البيان، وجّه التجمّع نداءً عاجلًا إلى جميع النقابات والاتحادات المهنية والعمالية حول العالم لتحمّل مسؤولياتها التاريخية، واتخاذ خطوات ملموسة تبدأ بالمقاطعة الشاملة، والمطالبة بمحاسبة الاحتلال في المحافل الدولية. وشدّد على أن ساعة اتخاذ الموقف قد حانت، ولا عذر لمن يتقاعس.

وختم البيان بالتأكيد أن "شعبنا الذي يناضل من أجل حريته وحقه في الحياة، لن ينسى المواقف الحرة الداعمة، ولن يغفر لمن التزم الصمت أو وقف في خانة المتفرجين."