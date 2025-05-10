كتائب القسام تعرض فيديو جديد لأسيرين إسرائيليين لديها

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم، مقطع فيديو يظهر أسيرين إسرائيليين تحتجزهما في قطاع غزة.

وأظهر الفيديو أحد الأسيرين وهو يعرّف عن نفسه قائلاً: "أنا الأسير رقم 21، وهذا هو الأسير رقم 22"، مشيراً إلى تدهور الحالة الصحية والنفسية لزميله. وأكد الأسير أن استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة يشكل خطرًا مباشرًا على حياتهم، قائلاً: "رفيقي يحاول إيذاء نفسه وإيذاءنا، وكل دقيقة هنا حرجة". وأضاف أن الظروف التي يعيشونها صعبة للغاية، حيث يعانون من نقص في الطعام وعدم القدرة على النوم.

يُذكر أن كتائب القسام سبق وأعلنت عن أسر جنود إسرائيليين خلال معاركها مع الاحتلال، دون الكشف عن تفاصيل دقيقة حول عددهم أو هويتهم. الفيديو يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا عسكريًا وأزمات إنسانية متفاقمة.الرسالة نت