استشهاد الأسير المحرر يسري المصري جراء قصف إسرائيلي على دير البلح

استشهد مساء اليوم الأسير المحرر يسري المصري، البالغ من العمر 40 عامًا، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي خيمة في منطقة المشاعلة جنوبي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

المصري، الذي تحرر من سجون الاحتلال في 9 يونيو 2023 بعد قضائه 20 عامًا من الاعتقال، كان يعاني من آثار الإهمال الطبي في السجون الإسرائيلية، حيث أُصيب خلال فترة اعتقاله بسرطان الغدة الدرقية وأمراض أخرى نتيجة سياسات الاحتلال الممنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين.

استشهاد يسري المصري يُسلط الضوء على الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والتي تطال المدنيين والأسرى المحررين على حد سواء.