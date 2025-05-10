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هيئة عائلات الأسرى (الإسرائيليين) تدعو لإنهاء الحرب وإعادة الأسرى

هيئة عائلات الأسرى (الإسرائيليين) تدعو لإنهاء الحرب وإعادة الأسرى
هيئة عائلات الأسرى (الإسرائيليين) تدعو لإنهاء الحرب وإعادة الأسرى

الرسالة نت

دعت ما تسمى هيئة عائلات الأسرى (الإسرائيليين) حكومة الاحتلال إلى استغلال ما وصفته بـ"فرصة القرن" لصنع التاريخ وإنهاء الحرب، محذّرة من أن الاستراتيجية الحالية قد تؤدي إلى انهيار كامل وهزيمة غير مسبوقة.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن إصرار الحكومة على استمرار الحرب والتخلي عن الأسرى يضيع فرصة تاريخية لإعادة جميع الأسرى وإنهاء الصراع، مشددة على أهمية تبني اتفاق شامل يعيد الأسرى وينهي المعاناة.

كما طالبت الهيئة بوقف فوري للعدوان واستغلال الفرصة الإقليمية المتاحة لتحقيق اتفاق يضمن إعادة جميع الأسرى (الإسرائيليين) المحتجزين في قطاع غزة.

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https://alresalah.ps/p/303145

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الأسرى الإسرائيليين انهاء الحرب

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