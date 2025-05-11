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^200 مثال: غزة العزة

بوريل: نصف القنابل المستخدمة بالإبادة في غزة مصدرها أوروبا

جوزيب-بوريل.jpg
جوزيب-بوريل.jpg

الرسالة نت - وكالات

قال الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، إن "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بغزة، ونصف القنابل التي تسقط على القطاع مصدرها أوروبا".

وأضاف بوريل، في كلمة له بعد استلامه جائزة كارلوس الخامس الأوروبية في دير يوستي بإسبانيا، أن أوروبا تشهد "أكبر عملية تطهير عرقي منذ الحرب العالمية الثانية"، بهدف إنشاء "منتجع سياحي" بعد القضاء على الفلسطينيين، في إشارة إلى مشروع طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يهدف لنقل فلسطيني قطاع غزة إلى دول مجاورة، تحت ذريعة "تحويل القطاع إلى وجهة سياحية عالمية".

وشدد المسؤول الأوروبي السابق أن "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة والاتحاد الأوروبي لا يبذل قصارى جهده".

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غزة الإبادة الجماعية

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