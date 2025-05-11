مصر ترفض اعتماد سفير إسرائيلي جديد بسبب سياسات الاحتلال في غزة

كشفت صحيفة "العربي الجديد" أن السلطات المصرية رفضت اعتماد "أوري روتمن" سفيرًا جديدًا للاحتلال الإسرائيلي خلفًا لـ"أميرة أورون"، التي أنهت مهامها في شتاء عام 2024.

ووفقًا للتقارير، يرتبط قرار الرفض المصري باستمرار السياسات الإسرائيلية العدوانية في قطاع غزة، وتصاعد الخلافات بين الجانبين حول إدارة الحرب الجارية، إضافة إلى الانسحاب الإسرائيلي من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه سابقًا بوساطة مصرية وقطرية.

يُعد هذا القرار مؤشرًا على تدهور العلاقات الثنائية، خاصة في ظل الانتقادات المصرية العلنية لسلوك الاحتلال وانتهاكاته بحق المدنيين في غزة. ويأتي الرفض في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي ووقف عدوانها المستمر.