القيادي في حركة فتح زياد سعد: صمت حركة فتح أقوى سلاح استخدمته (إسرائيل) ضد الشعب الفلسطيني

قال القيادي في حركة فتح، زياد سعد، إن أقوى سلاح استخدمته إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني هو "صمت حركة فتح القاتل وتحييدها بالمطلق"، مشيرًا إلى أن هذا الصمت حوّل البعض إلى "أبواق" والبعض الآخر إلى "مصححين بالقلم الأحمر"، وفق وصفه.

وأضاف سعد في تصريح نشره عبر صفحته على فيسبوك، أن الخصومة بين الأطراف الفلسطينية لم تعد مرتبطة بمواجهة الاحتلال، بل تحولت إلى خلافات داخلية حتى على مستوى انتخابات في كلية جامعية، مؤكدًا أن هذا الوضع المؤسف يعبر عن واقع مرير.

وتساءل سعد: "أين العرب؟ أين العالم؟"، مشيرًا إلى أن البعض لم ينجح حتى في تنظيم مظاهرة ترفض العدوان الإسرائيلي، بينما البعض الآخر لجأ إلى شعارات تسوّق للاحتلال بشكل رخيص، على حد تعبيره.

واختتم القيادي في فتح تصريحاته بتعبير عن أسفه الشديد لما وصفه بحالة الانقسام والتراجع في المواقف الوطنية الفلسطينية.