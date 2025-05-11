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770 طفلًا فلسطينيًا اعتقلهم الاحتلال في الضفة الغربية منذ بداية حرب الإبادة

770 طفلًا فلسطينيًا اعتقلهم الاحتلال في الضفة الغربية منذ بداية حرب الإبادة
770 طفلًا فلسطينيًا اعتقلهم الاحتلال في الضفة الغربية منذ بداية حرب الإبادة

الرسالة نت

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ بدء حرب الإبادة ما لا يقل عن 770 طفلًا فلسطينيًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا في الضفة الغربية. وأوضحت الهيئة أن هذا الرقم يشمل الأطفال الذين تم اعتقالهم ميدانيًا، سواء تم الإفراج عنهم لاحقًا أو أبقى الاحتلال على احتجازهم.

وأكدت الهيئة أن عمليات الاعتقال تمت في ظروف قاسية، وغالبًا ما تضمنت انتهاكات جسدية ونفسية بحق الأطفال المعتقلين، ما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية التي تضمن حماية حقوق الأطفال.

وأشارت الهيئة إلى أن استمرار الاحتلال في اعتقال الأطفال يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى ترهيب الجيل الفلسطيني الصاعد، مؤكدة أن هذه الإجراءات تصعد من معاناة الأسر الفلسطينية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها المناطق المحتلة.

دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل للضغط على الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات بحق الأطفال الفلسطينيين والإفراج الفوري عنهم، مشددة على ضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق القاصرين

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الضفة الغربية هيئة شؤون الأسرى حرب الإبادة

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