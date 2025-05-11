حماس: حرب التجويع في غزة جريمة حرب وعلى العالم التصدي لنتنياهو

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بيانًا اليوم، طالبت فيه المجتمع الدولي برفع صوت قوي وواضح ضد سياسات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يستخدم حرب التجويع القذرة كسلاح ضد الأطفال والمدنيين العزل في قطاع غزة.

وأكدت الحركة أن منع آلاف الشاحنات المحملة بالإمدادات الإنسانية من دخول غزة، بينما يموت الأطفال جوعًا، يشكل جريمة حرب مركبة تستدعي محاسبة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية.

كما أبدت حماس دعمها للموقف الواضح والصارم الذي تتبناه بعض المنظمات الأممية الرافضة لأي ترتيبات تتعارض مع المبادئ الإنسانية في إدخال وتوزيع المساعدات. وشددت على ضرورة الالتزام بالمعايير الإنسانية لضمان وصول المساعدات بشكل عاجل ومنصف إلى جميع المحتاجين في القطاع.

وانتقدت الحركة مواقف الدول العربية والإسلامية، مشيرة إلى أنها لا ترقى لحجم الكارثة التي تسببها حرب الإبادة وجريمة التجويع المستمرة في غزة، داعية تلك الدول إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية في مواجهة هذه المأساة.