19 شهيدًا و81 مصابًا في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 19 شهيدًا، بينهم شهيد انتشل من تحت الأنقاض، و81 مصابًا، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر.

وأوضحت الوزارة أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب القصف المكثف.

وفقًا لآخر الإحصائيات، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 52,829 شهيدًا و119,554 مصابًا، بينما بلغت حصيلة الضحايا منذ استئناف العدوان في 18 مارس 2025، 2,720 شهيدًا و7,513 مصابًا.

تستمر هذه الأرقام في الارتفاع مع مواصلة الاحتلال قصف الأحياء السكنية واستهداف المدنيين، في ظل أزمة إنسانية خانقة يعاني منها أكثر من مليوني فلسطيني داخل القطاع.